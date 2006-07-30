В Росії зазнав аварії винищувач-бомбардувальник Су-24М

Сьогодні в Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач-бомбардувальник Су-24М морської авіації, обидва пілоти загинули.

Про це РІА «Новости» повідомили в штабі Балтійського флоту.

"Літак зазнав аварії при зльоті з аеродрому Черняховськ. Обидва пілоти загинули, не встигнувши катапультуватися", - сказав співрозмовник агентства.

Літак Су-24 разом з ще трьома літаками мав взяти участь у повітряному параді, присвяченому Дню Військово-морського флоту Росії. Не зважаючи на аварію літака, три інших Су-24 виконали польоти над акваторією Балтійського моря в Балтійську, повідомили в штабі.