В Росії зазнав аварії винищувач-бомбардувальник Су-24М
15:09, 30 липня 2006Світ
815
Обидва пілоти загинули
Сьогодні в Калінінградській області Росії зазнав аварії винищувач-бомбардувальник Су-24М морської авіації, обидва пілоти загинули.
Про це РІА «Новости» повідомили в штабі Балтійського флоту.
"Літак зазнав аварії при зльоті з аеродрому Черняховськ. Обидва пілоти загинули, не встигнувши катапультуватися", - сказав співрозмовник агентства.
Літак Су-24 разом з ще трьома літаками мав взяти участь у повітряному параді, присвяченому Дню Військово-морського флоту Росії. Не зважаючи на аварію літака, три інших Су-24 виконали польоти над акваторією Балтійського моря в Балтійську, повідомили в штабі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter