У Конго відбулися перші за 40 років демократичні вибори

У Демократичній Республіці Конго відбулися перші за 40 років демократичні вибори президента і парламенту, повідомляє “Німецька хвиля”.

Як зазначають міжнародні спостерігачі, голосування пройшло мирно. Лише у східних провінціях було зафіксовано окремі інциденти, коли прихильники опозиції, яка закликала бойкотувати вибори, підпалили кілька будинків.

Також повідомлялося про довгі черги перед дільницями, що свідчить про високу активність виборців.

На посаду глави держави претендувало більш як 30 кандидатів. Бажаючих здобути депутатський мандат було зареєстровано близько десяти тисяч осіб.

Перші результати волевиявлення будуть відомі лише через три тижні. Якщо жоден із претендентів на найвищу посаду в державі не набере абсолютної більшості голосів, то 29 жовтня відбудеться другий тур президентських виборів. Для того, щоб забезпечувати порядок в країні під час голосування, до Конго прибуло 19 тисяч міжнародних миротворців.