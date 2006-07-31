700 доларів у подарунок - кожному

Емір Кувейту шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах видав розпорядження виплатити кожному із своїх підданих по 200 динарів ($694) в подарунок, повідомляє Ассошіейтед Прес.

Це рішення було затверджене в понеділок кувейтським парламентом.

Населення Кувейту без урахування іноземних робітників становить близько мільйона осіб, відтак на "подарунок" піде 200 мільйонів динарів ($694 мільйони). Подібні виплати, повідомляє АП, практикуються в Кувейті регулярно.

Кабінет міністрів, який з початку липня працював над проектом рішення, вважає, що ці гроші будуть не зайвими в бюджетах жителів країни.

Два мільйони іноземних робітників подарунка не одержать, оскільки не є підданими, зазначає агентство.

РІА "Новости"