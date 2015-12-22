Путін підтримав ідею "регламентувати" захист думок і контактів користувачів інтернету

Президент РФ Володимир Путін висловився на підтримку регламентування захисту не тільки персональних даних, але і думок, які користувачі можуть висловлювати в інтернеті. Про це повідомляє "ТАСС".

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Відзначається, що під час зустрічі з учасниками форуму "Інтернет-Економіка" співзасновник "Лабораторії Касперського" Наталія Касперська виступила з пропозицією регламентувати захист не тільки персональних даних, але і так званих особистих даних, куди відносяться контакти різних людей, їх погляди, думки, думки та інше.

"Давайте. В умовах боротьби з терором абсолютно вірно. Тільки акуратніше треба, щоб не втручатися в особисте життя громадян", - сказав Путін.

Касперська також запропонувала з цією метою створити єдиний центр моніторингу реагування на загрозу. За аналогією зі збором цифрових загроз.

Вона вважає, що іноземні сайти, такі як Facebook, повинні передавали свої сертифікати державі в обов'язковому порядку, якщо вони хочуть працювати на території Росії.

"Треба створити правову основу для покарання за вчинення таких інформаційних атак", - запропонувала Касперська.

За її словами, на разі російський закон захищає персональні дані користувача, але абсолютно ніяк не регулюється те, що називається особистими даними. При цьому соціальні мережі містять величезну кількість інформації. Це "джерело знань" дає величезну можливість, за словами Касперської, маніпулювати людьми.