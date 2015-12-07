"ВКонтакте" спростовує інформацію про зміни у стрічці новин

13:40, 07 грудня 2015
Наука та IT
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Прес-секретар "ВКонтакте" Георгій Лобушкін спростував дані ЗМІ про нібито майбутні зміни у формуванні стрічки соцмережі.

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"Ми не плануємо змінювати хронологічний порядок записів", — написав він у своєму Twitter.

Раніше газета "Известия" повідомила, що "ВКонтакте" планує змінити стрічку новин.

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