”Хезболла” здійснила наймасованіший обстріл Ізраїлю

Шиїтський рух "Хезболла" випустив у середу більше 200 ракет (за даними ізраїльських ЗМІ - 160) по північних районах Ізраїлю.

Це найбільш масований ракетний обстріл ізраїльської території з боку Лівану за більш ніж 20 днів протистояння. Натомість, ізраїльські політики не раз оголошували, що ЦАХАЛу майже вдалося знищити військовий потенціал "Хезболлах" і різко скоротити обстріли Ізраїлю.

У результаті ракетного обстрілу, за даними арабських ЗМІ, були поранені 130 ізраїльтян, а один чоловік був убитий біля входу до свого будинку в кібуці Саар поблизу міста Нагарія. За даними ізраїльтян - поранено 19 людей, з них двох - серйозно.

Вперше випущені бойовиками "Хезболла" ракети долетіли до району Бейсан у Галілеї.

РІА "Новости"