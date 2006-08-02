Грузія відмовилася від російської електрики

2 серпня припинився імпорт електроенергії з Росії до Грузії. Про це заявив заступник міністра енергетики країни Арчил НІКОЛЕІШВІЛІ.

Як повідомляє Грузія-Online, імпортувати електроенергію з Росії більше немає потреби. Брак електроенергії тепер заповнюватиметься за рахунок внутрішніх ресурсів республіки. 1 серпня були запущені три агрегати ІнгуріГЕС, внаслідок чого в енергосистему країни додатково надійшло 600 МВт електроенергії.

Лінією електропередачі "Кавкасіоні" до Грузії з Росії надходило 100 МВт електроенергії. Треба зазначити, що аварії на лінії траплялися постійно. 31 травня аварія на "Кавкасіоні" стала причиною припинення подачі електроенергії з Росії до Грузії, внаслідок чого східна частина країни залишилася без світла. Тоді брак електроенергії вдалося відновити за рахунок гідроелектростанцій Грузії.

На початку цього року в Грузії сталася тяжка енергетична криза, коли були виведені з ладу кілька ЛЕП і газопровід, по яких республіка одержувала електрику і газ з Росії. Тоді грузинські політики обвинувачували Росію в "енергетичному шантажі" країни.