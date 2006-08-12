В Індонезії відкладено страту трьох християн

В Індонезії в останню хвилину була відкладено страту трьох християн. Водночас влада наголосила, що вирок все ще підлягає виконанню.

Страта була відкладена через кілька годин після того, як Папа римський Бенедикт XVI звернувся до президента Індонезії із закликом зберегти життя засудженим.

Смертний вирок був ухвалено по звинуваченням у вбивстві мусульман під час релігійних зіткнень, що сталися на острові Сулавесі в 2000 р., передає Associated Press.