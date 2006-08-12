В автокатастрофі в Туреччині постраждали 8 українських туристів

У результаті дорожньо-транспортної пригоди в Анталії (Туреччина) в суботу, за попередніми даними, постраждали вісім туристів з України. Про це повідомив генконсул РФ в Анталії Сергій АЛІФАНОВ, передає РІА "Новости".

"Автобус з туристами прямував до аеропорту Антальї. Машина перевернулася на перехресті туристичного містечка Белек. До місця аварії прибули представники поліції та прокуратури Анталії", – додав російський генконсул.

Усього в автобусі їхали 18 туристів. Аварія сталася о 10.30 за місцевим часом (12.30 за київським).