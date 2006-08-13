З`явилися перші фотографії Кастро після операції

13 серпня, коли Фіделю Кастро виповнюється 80 років, кубинська газета Juventud Rebelde надрукувала перші фотографії лідера Куби з моменту його госпіталізації два тижні тому. На них одягнений в біло-червоний спортивний костюм Кастро розмовляє по телефону і тримає в руках суботній випуск партійної газети Granma.

У виданні також опубліковане звернення кубинського лідера до народу, в якому він заявляє, що у свій 80 день народження "дуже щасливий". "Всім тим, хто турбується про моє здоров`я, я обіцяю боротися за нього", - йдеться в заяві Кастро. Крім того, Фідель дякує народу Куби за любов і підтримку і висловлює упевненість, що його країна "йде вперед і продовжуватиме рухатися в тому ж напрямі".

Як відзначає Associated Press, у неділю на Кубі пройдуть неофіційні святкові заходи, присвячені дню народження незмінного лідера. Проте в чому саме вони полягатимуть, не повідомляється. Інформаційне агентство припускає, що Кастро навряд чи з`явиться на публіці в неділю і, ймовірно, проведе день народження в лікарні. Починаючи з 26 липня Кастро жодного разу не з`явився на публіці.

Як повідомлялося раніше, 1 серпня Фідель Кастро передав всю владу на острові своєму заступникові і молодшому братові Раулю, а сам ліг у лікарню, де йому мали зробити операцію на кишечнику. Дані про стан його здоров`я було засекречено, у зв`язку з чим з`явилися припущення, що Кастро знаходиться в критичному стані або навіть помер. Крім того, Рауль Кастро з моменту передачі йому влади також жодного разу не з`явився на публіці, що, у свою чергу, стало підгрунтям для спекуляцій і про його здоров`я.

Лента.ру