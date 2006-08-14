Напередодні перемир`я ”Хезболлах” завдала наймасованішого обстрілу по Ізраїлю

Бойовики "Хезболлах" напередодні очікуваного у понеділок перемир`я піддали Ізраїль наймасованішому з початку кампанії обстрілу, випустивши по північних районах країни 245 реактивних снарядів.

Як передає РІА «Новости», 45 ракет в неділю впали в межах населених пунктів. В результаті одна людина загинула, одну важко поранено, троє дістали поранення середньої тяжкості, 14 поранені легко.

Щонайменше ще 80-м жителям півночі Ізраїлю знадобилася медична допомога для виходу зі стану психологічного шоку.

За даними поліції, за місяць ліванської кампанії бойовиків "Хезболлах" випустили по Ізраїлю 3964 ракети, 901 з них розірвалася в межах населених пунктів. Жертвами обстрілу стали 52 осіб, зокрема 12 військовослужбовців.