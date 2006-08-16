У Білорусі зник журналіст

Білоруська асоціація журналістів просить посприяти в розшуку журналіста Антона ТАРАСА, повідомляє Лента.Ру.

Як повідомляється на сайті організації, востаннє А.ТАРАС виходив на зв`язок 21 липня. Того дня він зателефонував батькові та повідомив, що на деякий час відлучиться з дому у справі.

25 липня білоруські правоохоронні органи порушили кримінальну справу за фактом зникнення журналіста. За цей час вдалося з`ясувати лише, що 22 липня на ім`я Антона ТАРАСА в Барановичах було куплено залізничний квиток до Києва на пасажирський потяг № 459 Рига-Вильнюс-Сімферополь.

У заяві Білоруської асоціації журналістів також наголошується, що А.ТАРАС брав участь у березневих подіях на Жовтневій площі в Мінську після президентських виборів-2006. Серед інших учасників мітингу опозиції він був затриманий ОМОНом і відбув 11 діб адміністративного арешту в спецприймальнику-розподільнику ГУВС Білорусі.