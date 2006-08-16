Російські прикордонники застрелили японського моряка

Патрульне судно російських прикордонних військ сьогодні в районі островів Південнокурильської гряди обстріляло японське краболовецьку шхуну "Кесін-мару 31", внаслідок чого одного з членів команди було вбито. МЗС Японії висловило протест у зв`язку з «необгрунтовано жорстокою поведінкою» російських прикордонників".

Як передає РІА «Новости», представник 1-го Управління безпеки на морі зі штаб-квартирою в місті Отару північного японського острова Хоккайдо повідомив, що в середу близько 7.25 за місцевим часом (2.25 за московським) патрульне судно російських прикордонних військ обстріляло японське краболовецьку шхуну, внаслідок чого одного з членів команди було вбито. Шхуну відконвоювали до острова Кунашир.

Як повідомили в Сахалінському управлінні берегової охорони ФСБ Росії, під час погоні візуальними і звуковими сигналами капітану шхуни неодноразово пропонувалося лягти в дрейф. Проте капітан ігнорував команди. О 7.25 було віддано наказ на відкриття попереджувального вогню. Після погоні і попереджувальної стрілянини у водах Південних Курил екіпаж російського патрульного корабля зупинив японську промислову шхуну.

"Після затримання судна оглядова прикордонна група знайшла на шхуні чотирьох рибалок і тіло однієї людини. Обставини його смерті встановлюються", - повідомили в групі громадських зв`язків.

Як повідомив представник 1-го Управління безпеки на морі, відконвойована на острів Кунашир японська шхуна в 1988 і 1994 роках вже затримувалася російськими прикордонниками.

МЗС Японії зажадав негайного повернення затриманої шхуни і видачі тіла загиблого рибалки - 35-річного Міцудзіро МОРІТА. За інформацією джерела в МЗС, ця вимога разом з протестом у зв`язку з "необгрунтовано жорстокою поведінкою російських прикордонників" була озвучена в ході зустрічі глави європейського відділу японського зовнішньополітичного відомства Тікахіто ХАРАДА з радником-посланником посольства РФ Михайлом ГАЛУЗІНИМ, викликаним в МЗС Японії в Токіо для дачі пояснень.

Пізніше повідомили, що глава МЗС Японії Таро АСО має намір особисто висловити протест російській стороні у зв`язку з цим інцидентом. Про це він заявив журналістам в Токіо, повідомивши, що збирається провести телефонну розмову зі своїм російським колегою.