Правозахисники: За час операції РФ у Сирії загинули більше 2 тисяч мирних жителів

За даними правозахисників, як передає ZN.ua, у числі загиблих за 8 місяців російській операції в Сирії - 500 дітей у віці до 18 років, 318 жінок і 1281 чоловік старше 18 років.

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Правозахисники стверджують, що, крім цього, загинули 2270 бойовиків угруповання "Ісламська держава" і 1971 бойовик угруповання "Фронт ан-Нусра". Загальна кількість задокументованих жертв за цей період часу становить 6340 людей.

Росія ввела свої війська у Сирію у вересні 2015 року. За офіційними даними РФ, в Сирії загинули шестеро російських військовослужбовців.