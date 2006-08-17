Сейсмологи прогнозують землетрус силою 7,4 бала в районі Стамбула

Турецькі сейсмологи прогнозують сильний землетрус в районі Стамбула і Мармурового моря.

Як передає РІА «Новости», він може бути порівняний за наслідками з трагедією семирічної давності, яка забрала, за офіційними даними, понад 17 тисяч життів.

Очікувати стихійне лихо можна протягом півтора-двох років, вважає професор Босфорського університету Семіх ТЕХДЖАН.

"Найтриваліший період без землетрусів для Туреччини становить п`ять років. З часу сильного землетрусу в провінції Бінгель (південний схід країни) пройшло три з половиною роки. Я немов чую ходу землетрусу. Максимум, через півтора-два роки ми можемо пережити новий сильний підземний удар стихії", - заявив журналістам учений.

Турецькі вчені раніше неодноразово попереджали про можливість сильного землетрусу в районі 12-мільйонного Стамбула. За їхніми прогнозами, магнітуда підземного удару нового стихійного лиха буде не меншою ніж 7,4 за шкалою Ріхтера.

За підрахунками сейсмологів і геофізиків, в результаті землетрусу з магнітудою, що аналогічна підземному поштовху семирічної давності, можуть загинути десятки тисяч жителів Стамбула і його околиць, більше півмільйона чоловік постраждають і 3,6 мільйона чоловік залишиться без житла.

Значною мірою відбудеться це через те, що більшість будівель в районі можливого землетрусу не відповідають нормам сейсмостійкості.

"Близько 90% жителів району Мармурового моря живуть в будинках, які не є сейсмічно стійкими. Перш за все, це стосується Стамбула", - вважає керівник Палати планування житлової забудови Стамбула Ахмет ТУРГУТ.

У інтерв`ю телеканалу CNBC-E він закликав місцеві власті до вироблення спеціального плану містобудування в турецькому мегаполісі, з урахуванням його знаходження в зоні сейсмонебезпеки.

"Щільність забудови в Стамбулі сьогодні перебуває на критичній позначці. Тоді як на жителя Стамбула припадає, в середньому, 1 квадратний метр відкритого простору, для жителя Лондона цей показник становить 30 квадратних метрів. Як результат, при виникненні в Стамбулі сильного землетрусу близько 12 мільйонів його жителів відразу вибіжать на вулиці, що призведе до стовпотворіння, оскільки просто не буде місця, де б вони могли розміститися", - сказав А.ТУРГУТ.