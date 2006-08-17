В Індії хлопчик просидів 9 років на ланцюгу за те, що кусав тварин і людей

Власті індійського штату Бенгалія в середу звільнили 15-річного підлітка, який провів дев`ять літ свого життя прикованим ланцюгом до дерева за те, що кусав собак і кіз, а також намагався гризти п`яти родичів і сусідів, передає Рейтер.

Рахулу Аміну ДХАЛІ було шість років, коли він вперше укусив собаку в селі Бірамнагар, що за 60 кілометрів на північ від Калькутти, повідомили власті.

Кілька днів потому він спробував "закусити" членом сім`ї.

“Ми вирішили не звертати на це уваги, вирішивши, що він усього лише дитина, проте з кожним днем ставало все гірше і гірше", - сказав Рахман ДХАЛІ, батько хлопчика.

Пізніше Рахул пішов із села і укусив козла, який мирно пасся на полі, а потім покусав за лапи сусідського собаку.

Коли бідний фермер Р.ДХАЛІ втомився від скарг сусідів на поведінку сина, він прикував його ланцюгом до дерева, закріпивши його на зап`ястку хлопчика.

"Ми виявили його прикованим довгим ланцюгом до дерева біля ставка. Він здався нам дуже хворим", - сказав Сушаната ДУТТА, високопоставлений урядовець, який організував у понеділок рятувальну операцію, що почалася після повідомлення місцевих працівників охорони здоров`я.

"ДХАЛІ мав звичку покусувати свої руки і ноги, коли не міг дотягнутися до собак і кішок", - додав він.

Лікарі говорять, що підліток страждає від серйозного неврологічного розладу. У вівторок його помістили в психіатричну клініку Калькутти.

"Всі боялися ДХАЛІ, тому що думали, що в нього вселився демон, проте після декількох місяців лікування він має одужати", - сказав один із лікарів хлопчика.