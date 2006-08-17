Вірменія відмовляється від бензину

Вірменія вийшла на чільні позиції в переході на альтернативні джерела автомобільного палива, передає Reuters. За даними міністерства транспорту республіки, до 30 відсотків машин у країні заправляються природним газом.

Для порівняння, в Нідерландах, які вважаються світовим лідером в цій галузі, на газ переведено тільки три відсотки автопарку, причому використовується переважно скраплений газ, вироблений як побічний продукт нафтопереробки.

Перехід до використання природного газу замість нафтопродуктів – один з основних шляхів запобігти глобальному потеплінню та іншим негативним змінам клімату. Тому в розвинених країнах відмова від бензину і дизельного палива стимулюється державою і є результатом урядових програм. Натомість досягнення Вірменії є результатом приватної ініціативи громадян, зумовленої об`єктивними економічними і політичними чинниками: географічною ізольованістю країни і карабахським конфліктом.

«Зеленою» державою Вірменію зробили високі ціни на бензин. Велика частина нафти і нафтопродуктів потрапляють до Вірменії кружним шляхом через Грузію і коштують набагато дорожче, оскільки контакти Вірменії з регіональним лідером нафтовидобутку – Азербайджаном – вже півтора десятиліття заблоковані через війну. У результаті літр бензину в Єревані коштує близько долара при середній зарплаті 140 доларів на місяць.

Набагато краще у Вірменії з природним газом, що постачається прямим газогоном з Росії. В результаті, витрати рядового автомобіліста на паливо (після переобладнання машини, що коштує близько 900 доларів) знижуються втричі.

Велика частина електрики у Вірменії виробляється АЕС, ГЕС, газовими ТЕС. Географія країни створює передумови для розвитку малої вітроенергетики, високим є також потенціал використання геотермальної і сонячної енергії. Укупі з «газифікацією» вірменського автопарку, це може зробити республіку зразком безнафтової держави майбутнього.

Лента.ру