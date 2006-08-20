ООН звинуватила Ізраїль у порушенні перемир`я
10:34, 20 серпня 2006Світ
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Відбулася висадка десанту
Генеральний секретар ООН Кофі АННАН "глибоко занепокоєний порушенням з боку Ізраїлю режиму припинення вогню, встановленого відповідно до резолюції 1701 Ради Безпеки ООН".
Як передає ІТАР-ТАСС , К.АННАН закликав усі сторони "неухильно дотримуватись ембарго на поставку зброї, проявляти максимальну стриманість, уникати провокаційних дій і проявляти відповідальність у виконанні положень резолюції 1701".
У суботу Ізраїль здійснив висадку десанту в районі Уюн ас-Сіман-Будаї на сході Лівану. Крім того, ізраїльські ВПС не припиняють польотів у ліванському небі. Ліванський уряд висловив протест Раді Безпеки ООН з приводу ізраїльських порушень угоди про припинення вогню.
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