ООН звинуватила Ізраїль у порушенні перемир`я

Генеральний секретар ООН Кофі АННАН "глибоко занепокоєний порушенням з боку Ізраїлю режиму припинення вогню, встановленого відповідно до резолюції 1701 Ради Безпеки ООН".

Як передає ІТАР-ТАСС , К.АННАН закликав усі сторони "неухильно дотримуватись ембарго на поставку зброї, проявляти максимальну стриманість, уникати провокаційних дій і проявляти відповідальність у виконанні положень резолюції 1701".

У суботу Ізраїль здійснив висадку десанту в районі Уюн ас-Сіман-Будаї на сході Лівану. Крім того, ізраїльські ВПС не припиняють польотів у ліванському небі. Ліванський уряд висловив протест Раді Безпеки ООН з приводу ізраїльських порушень угоди про припинення вогню.