Землетрус магнітудою 7,2 стався в Антарктиді
11:25, 20 серпня 2006Світ
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Метеорологи попереджають про небезпеку цунамі
В Антарктиді в районі Південного Полюса стався землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на головне метеорологічне управління Японії, поштовхи розпочалися о 12.41 за токійським часом (08.41 за київським).
Японські метеорологи попереджують про небезпеку виникнення цунамі, особливо в мілких водах, при землетрусах такої сили.
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