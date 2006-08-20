Землетрус магнітудою 7,2 стався в Антарктиді

В Антарктиді в районі Південного Полюса стався землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на головне метеорологічне управління Японії, поштовхи розпочалися о 12.41 за токійським часом (08.41 за київським).

Японські метеорологи попереджують про небезпеку виникнення цунамі, особливо в мілких водах, при землетрусах такої сили.