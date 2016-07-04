У Кремлі прокоментували пропозицію Туреччини використовувати авіабазу "Інджирлік"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

«Мені не відомо, чи були якісь офіційні комунікації щодо цього за лінією військових, чи встигли вони їх відновити. Якщо я не помиляюся, то не були. Ми дійсно це заяву почули через засоби масової інформації. Безумовно, це важлива заява, і належить її ще проаналізувати належним чином і в політичному плані, і у військовому плані, що, безумовно, зроблять наші відповідні служби - УНІАН)», - сказав прес-секретар.

За його словами, поки що не було ані офіційного листування, ані офіційного обміну думками з цього питання.

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«Тому, напевно, ще доведеться якось формалізувати це питання і точно визначитися з тим, про що ж йдеться. Поки ж ми просто взяли до уваги ті заяви, які ми прочитали з засобів масової інформації», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не виключив, що Анкара може дати дозвіл Росії на використання авіабази «Інджирлік» для операцій проти терористичного угруповання «Ісламська держава».

Авіабаза «Інджирлік» розташована в провінції Адана на півдні Туреччини. Вона використовується ВПС США і Туреччини, її діяльність регулюється Договором про військове та економічне співробітництво двох країн. На базі розміщуються літаки низки країн, що входять в міжнародну коаліцію на чолі зі США, і беруть участь у повітряній операції проти ІД.

Дозвіл на використання авіабази для розміщення на ній літаків інших держав дає Туреччина. В даний час Анкара дозволила її використовувати ВПС США, Німеччини, Великої Британії, Катару і Саудівської Аравії.