У Багдаді розстріляли паломників шиїтів

16:05, 20 серпня 2006
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16 чоловік загинули і 230 отримали поранення

У Багдаді в результаті нападів на процесії паломників шиїтів 16 чоловік загинули і 230 отримали поранення, повідомили представники іракської поліції. За їх словами, в кількох районах іракської столиці бойовики з дахів будинків кілька разів обстрілювали групи паломників шиїтів.

Одночасно в одному з районів міста з нежилої будівлі було обстріляно процесію паломників, які брали участь в релігійних урочитостях в пам`ять високошанованого діяча шиїта восьмого століття імама Муси аль-Кадима. Співробітники поліції знищили двох і заарештували чотирьох бойовиків. В іншому районі іракської столиці співробітники силових структур обстріляли групу підозрілих осіб, що намагалися наблизитися до релігійної процесії шиїтів. В результаті інциденту двох підозрюваних було вбито, ще четверо арештовані, повідомляє (С) Associated Press.

Раніше влада Іраку запровадила в Багдаді на період проведення релігійних урочистостей в пам`ять Муси аль-Кадима (з 19 по 21 серпня) заборону на рух автотранспорту. Цей крок був зумовлений необхідністю знизити рівень насильства на релігійному підгрунті, яке охопило столицю Іраку.

РБК

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