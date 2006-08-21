Чемпіонат світу з покеру на роздягання відбувся у Лондоні

Десять тисяч фунтів стерлінгів та почуття власної гідності - такі ставки були на чемпіонаті світу з покеру на роздягання, який вперше відбувся у самому центрі Лондона, в одному з найпрестижніших кафе британської столиці. Незвичайне змагання об`єднало шукачів екстремальних почуттів обох статей.

Покер на роздягання вигадав ірландський букмекер Педді Пауер. За початковим задумом гра мала стати лише першоквітневим жартом. Однак кількість людей, які відгукнулися на пропозицію букмекара, змусила його замислитися про великий турнір. Для організації Пауеру знадобилося чотири місяці.

Гравці з дванадцяти країн світу змагаються за трофей, який має назву "Золотий фіговий листочок". Крім власне правил картярської гри, в регламенті турніру чітко прописані правила роздягання. Скажімо, гравці можуть загортатися в рушник, але лише після того, як уже повністю роздяглися та показали всі свої принади. Більшість учасників називають себе майстрами гри у покер, але визнають: оголені тіла сусідів по столику заважають зосередитися.

Змагання тривало дві години. На жаль, для більшості присутніх гравців та журналістів, жінки грали надзвичайно добре, тож захоплені вигуки на адресу дівчат, які програли лунали у залі досить рідко. Але головний приз здобув чоловік.

5 канал