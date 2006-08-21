Ураган в Будапешті

У неділю ввечері на Будапешт обрушилася гроза, що супроводжувалася зливою і ураганним вітром, внаслідок чого 250 чоловік постраждали і щонайменше троє загинули.

Як повідомляє Lenta.ruз посиланням на AFP, декілька сотень тисяч жителів Будапешта зібралися біля будівлі парламенту на берегах Дунаю, щоб подивитися на салют з нагоди національного свята Дня Угорщини. Почалася гроза і сильна злива. Вітер, що досягав швидкості 100 кілометрів на годину, вивертав із корінням дерева, вибивав шибки і перевертав машини.

За словами пожежників, щонайменше двоє людей загинули, коли дерево впало на натовп глядачів. На Дунаї зіткнулися кораблі, через що декілька чоловік випали за борт. Чотирьох вдалося витягнути з річки, а один пропав безвісти. Декілька чоловік були травмовані коли обвалився дах трибуни для журналістів, в одного глядача потрапила блискавка. До лікарень госпіталізовано більш як 200 травмованих, багато хто з них перебуває у тяжкому стані.

Мер Будапешта Габор ДЕМСКІ (Gabor Demszky) скликав екстрену нараду, щоб встановити масштаб руйнувань від стихійного лиха. Метеорологи заявили, що вони попереджали організаторів заходу про наближення серйозної грози, проте відміняти шоу ніхто не став.