КНДР готується до найгіршого

08:33, 22 серпня 2006
Світ
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Угода про перемир`я під загрозою

КНДР вважає щорічні військові навчання США і Південної Кореї, що розпочалися в понеділок на південнокорейській території, підготовкою війни і погрожує вжити у відповідь заходів.

"Армія КНДР залишає за собою право вжити попереджуючих заходів з метою самооборони в той критичний момент, коли виникне необхідність захистити свою країну", - йдеться в заяві військового керівництва Північної Кореї, передає РІА «Новости».

У повідомленні наголошується, що "дані навчання практично анулюють угоду про перемир`я", яким закінчилася Корейська війна 1950-1953 років.

В останній тиждень спецслужби США розповсюдили інформацію про те, що Північна Корея може найближчим часом провести підземне випробування ядерного пристрою на полігоні, розташованому на північному сході КНДР.

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