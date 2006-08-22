КНДР готується до найгіршого

КНДР вважає щорічні військові навчання США і Південної Кореї, що розпочалися в понеділок на південнокорейській території, підготовкою війни і погрожує вжити у відповідь заходів.

"Армія КНДР залишає за собою право вжити попереджуючих заходів з метою самооборони в той критичний момент, коли виникне необхідність захистити свою країну", - йдеться в заяві військового керівництва Північної Кореї, передає РІА «Новости».

У повідомленні наголошується, що "дані навчання практично анулюють угоду про перемир`я", яким закінчилася Корейська війна 1950-1953 років.

В останній тиждень спецслужби США розповсюдили інформацію про те, що Північна Корея може найближчим часом провести підземне випробування ядерного пристрою на полігоні, розташованому на північному сході КНДР.