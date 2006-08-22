На Закарпатті через негоду пошкоджено покрівлі 228 житлових будинків

У ніч з 20 на 21 серпня у Мукачівському районі Закарпаської області через негоду (гроза, сильний дощ, шквалисті пориви вітру) пошкоджено покрівлі 228 житлових будинків у семи селах - Завидове, Софія, Лалово, Зубівка, Яблуново, Новоселиця, Гандеровиця), школи у Яблуновому, дитсадку у Софії, сільради та клубу Яблунового.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пошкоджено лінії електропередач (0.4 кВ) загальною протяжністю 3,5 км (Софія, Лалово, Зубівка, Яблуново, Новоселиця, Гандеровиця). Пошкоджено вуличні надземні газопроводи на 5 ділянках (Софія, Яблуново, Гандеровиця). Пошкоджено 40 га винограднику СТОВ "Завидівське". Збитки встановлюються.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 53 особи та 11 одниць техніки (у тому числі від МНС 12 осіб і 2 одиниці техніки).

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС України в Закарпатській області.