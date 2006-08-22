Теракт у Москві підготував студент-хімік

Двом молодим людям, затриманим за підозрою в причетності до вибуху на ринку в Москві, найближчим часом може бути пред`явлене звинувачення і видана санкція на їх арешт, повідомило РІА «Новости» джерело у слідчій групі.

"Двоє затриманих - молоді люди, підозрювані в скоєнні вибуху, який відбувся напередодні на Черкізовському ринку. Слідство володіє уже достатніми доказами причетності затриманих до цієї події", - сказав він.

"Один із затриманих - студент вузу, який вивчає хімію", - додало джерело.

Вибух на ринку "Євразія", що розташований на території Черкізовського ринку в Москві, прогримів уранці 21 серпня, загинули десять чоловік, 55 постраждали.