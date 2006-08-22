Теракт у Москві підготував студент-хімік
09:15, 22 серпня 2006Світ
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Слідство володіє доказами
Двом молодим людям, затриманим за підозрою в причетності до вибуху на ринку в Москві, найближчим часом може бути пред`явлене звинувачення і видана санкція на їх арешт, повідомило РІА «Новости» джерело у слідчій групі.
"Двоє затриманих - молоді люди, підозрювані в скоєнні вибуху, який відбувся напередодні на Черкізовському ринку. Слідство володіє уже достатніми доказами причетності затриманих до цієї події", - сказав він.
"Один із затриманих - студент вузу, який вивчає хімію", - додало джерело.
Вибух на ринку "Євразія", що розташований на території Черкізовського ринку в Москві, прогримів уранці 21 серпня, загинули десять чоловік, 55 постраждали.
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