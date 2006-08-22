У Гвінеї озброєні люди захопили російський танкер "Лучегорск" (порт приписки - Находка) з 19 громадянами РФ на борту.

Про це повідомив РІА «Новости» начальник відділу безпеки мореплавання Приморського морського пароплавства Володимир ПЕСТЕЛЄВ.

За його словами, десять озброєних людей в чорній формі національних морських сил Республіки Гвінея, піднявшись на борт судна, заявили капітану, що танкер знаходиться в чужій економічній зоні. Вони почали вимагати від капітана 20 тис. дол., проте він зміг дати лише 7 тис. дол.

Загарбники узяли під свій контроль вузол зв`язку танкера, і, погрожуючи екіпажу зброєю, примусили його узяти курс в порт Конакрі (Гвінея), повідомив В.ПЕСТЕЛЄВ.

"Представники офіційної влади Гвінеї стверджують, що російське судно порушило межі економічної зони Сьєрра-Леоне. Капітан російського судна заперечує факт порушення", - зазначив він.