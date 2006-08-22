Поряд з уламками Ту-154 знайдено тіла 30 загиблих

Знайдено уламки пасажирського літака Ту-154, який зазнав катастрофи під Донецьком, і тіла 30 загиблих. Про це РБК повідомили в Управлінні інформації і зв`язку з громадськістю МНС РФ.

За словами представника міністерства, уламки і тіла загиблих знайдено за 45 км від Донецька. На місці працюють українські рятувальники. Нагадаємо, Ту-154 зазнав катастрофи за 45 км від Донецька. Приблизно о 15:37 мск. з літака надійшов сигнал біди. О 15:39 мск. лайнер зник з екранів радарів.

Ту-154 належав авіакомпанії "Пулковські авіалінії" і виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург. На борту перебувало 160 пасажирів і 10 членів екіпажу.

За попередніми даними, Ту-154 потрапив в зону сильної турбулентності, повідомили РБК в Росаеронавігації.