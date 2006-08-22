Путін доручив сформувати держкомісію з розслідування причин катастрофи Ту-154
17:11, 22 серпня 2006Світ
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Завдання отримав Фрадков
Президент РФ Володимир ПУТІН доручив прем`єр-міністру Росії Михайлу ФРАДКОВУ сформувати державну комісію з розслідування причин катастрофи літака Ту-154 в Донецькій області.
Про цей РБКповідомили в прес-службі голови Російської держави.
Як повідомляв УНІАН, Ту-154 зазнав катастрофи за 45 км. від Донецька. Приблизно о 14.37 з літака надійшов сигнал лиха. О 14.39 лайнер зник з екранів радарів.
Ту-154 належав авіакомпанії "Пулковські авіалінії" і виконував рейс Анапа-Санкт-Петербург.
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