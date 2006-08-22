В авіакатастрофі Ту-154 не вижив ніхто

Таких, хто вижив під час катастрофи російського літака Ту-154, яка сталася сьогодні під Донецьком, немає, повідомив УНІАН перший заступник генерального директора аеропорту «Донецьк» Леонід МАНУКОВСЬКИЙ.

«Мені тільки-но телефонували представники нашої комісії. Живих немає», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.39 за київським часом літак Ту-154 авіакомпанії «Пулковські авіалінії» зник з екранів радарів за 45 км від Донецька.

На літаку, що здійснював рейс «Анапа-Санкт-Петербург» перебувало 154 пасажири, серед яких 45 дітей, і 10 членів екіпажу.