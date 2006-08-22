Путін привітав Ющенка і всіх громадян України з Днем Незалежності

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН привітав Президента України Віктора ЮЩЕНКО і всіх громадян України з національним святом - День Незалежності.

Текст поздоровлення передало УНІАН Посольство РФ в Україні.

Як підкреслив В.ПУТІН, «наші народи завжди були і залишаються найближчими сусідами, пов`язаними тісними узами дружби і довіри». Російський Президент висловив упевненість, що сьогодні у Росії і України є хороші можливості для розширення двосторонньої і багатосторонньої взаємодії, зокрема в рамках інтеграційних зв`язків на просторі Співдружності незалежних держав. Серед найперспективніших напрямів В.ПУТІН назвав енергетику і виробничу кооперацію, транспорт і стимулювання взаємних інвестицій. Значний потенціал є і в гуманітарній і культурній співпраці, додав Президент РФ.

«Переконаний, що на основі взаєморозуміння, компромісного підходу до невирішених питань ми можемо вийти на рівень реального стратегічного партнерства - одного з фундаментальних принципів, закріплених в Договорі про дружбу, співпрацю і партнерство», підкреслюється в поздоровленні В.ПУТІНА.

Він побажав В.ЮЩЕНКУ успіхів у державній діяльності, а народу дружньої України - благополуччя і процвітання.