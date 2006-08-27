На місці авіакатастрофи в штаті Кентуккі знайдено ”чорні скриньки”

На місці катастрофи літака в штаті Кентуккі знайдено обидва бортові самописці, які фіксують технічні показники і переговори екіпажу, повідомляє телеканал Ем-ес-ен-бі-сі.

Як передає РІА “Новости”, літак авіакомпанії “Комейр” CRJ-100 розбився в неділю неподалік аеропорту міста Лексингтон відразу після зльоту. Літак прямував до Атланти. На його борту перебували 50 осіб, із них троє членів екіпажу.

За попередніми даними, 49 осіб загинули, один - ймовірно пілот - вижив. Він зараз в критичному стані перебуває в лікарні.