На Красній площі в Москві відвернуто спробу самоспалення

У Москві міліціонери запобігли спробі самоспалення і збили полум`я з людини, що намагалася підпалити себе на Красній площі.

"Співробітникам міліції, що підбігли до місця події, вдалося збити вогонь, після чого затримати чоловіка. Сам чоловік одержав незначні опіки рук, тому загрози для його життя немає", - сказало РІА “Новости” джерело в правоохоронних органах.

За його словами, в неділю близько 16.00 мск на Красній площі чоловік облив свій одяг займистою рідиною, після чого підпалив себе.

Наразі встановлюється особа затриманого, оскільки документів при ньому не виявилося.

Чоловіка передано в одну з медичних установ, де йому буде надана допомога. Крім того, затриманого перевірять на психічний стан, "оскільки, за попередньою оцінкою медиків, він неадекватно реагує на те, що відбувається".

Ім`я затриманого встановлене, проте його не оприлюднюють з етичних міркувань, зазначив співрозмовник агентства.

"Причина, з якої чоловік себе спробував підпалити, невідома, оскільки ніяких вимог ні до ні під час інциденту він не висував і нічого не просив", - сказав він.

РІА "Новости"