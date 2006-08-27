Причиною катастрофи в США стала помилка пілотів

Причиною катастрофи пасажирського літака в штаті Кентуккі стала "серйозна і фатальна помилка" пілотів. Про це телекомпанії Сі-бі-ес повідомили, просивши не згадувати їхніх імен, офіційні особи, знайомі з обставинами трагедії.

Пілоти літака, що розбився, використовували для зльоту смугу, яка була закороткою для розгону цієї машини.

Диспетчери аеропорту дали пілотам дозвіл злітати із злітної смуги номер 22 і під час радіообміну протягом рулювання на землі пілоти підтвердили, що одержали саме такий дозвіл, але після цього літак був помилково скерований ними на злітну смугу номер 26.

Довжина смуги номер 22 становить 2,1 кілометра, тоді як довжина смуги номер 26 вдвічі коротша і недостатня для нормального зльоту такого реактивного літака як "Бомбардьє". Літак розбився, впавши приблизно за 1,5 кілометри від аеродрому.

Офіційні джерела, на які посилається Си-бі-ес, повідомляють також, що запис свідчень радара, а також характер пошкоджень літака вказують на те, що до моменту катастрофи він взагалі не встиг набрати необхідну для набору висоту швидкість.

РІА "Новости"