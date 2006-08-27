У центрі Варшави розбився літак

У центрі польської столиці впав легкомоторний літак. Двоє людей, які у ньому перебували, загинули.

Як передає «5-й канал», ймовірно, що це були учень та інструктор, а сам літак належав Варшавському аероклубу. Пілот намагався дотягнути до аеродрому, але йому це не вдалося.

Місце, де впав літак, є одним із найбільш велелюдних у Варшаві. Після падіння літак спалахнув. Пожежникам вдалося загасити пожежу за кілька хвилин. Мешканці Варшави не постраждали. Поліція почала розслідувати інцидент.