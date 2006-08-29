У штаті Кентукі розбився ще один літак

В авіакатастрофі невеликого літака в лісистій гористій місцевості біля міста Джексон приблизно за 160 кілометрів від Лексингтона (штат Кентуккі), за попередніми даними, загинули семеро осіб.

Як повідомляє РІА “Новости”,за даними місцевих ЗМІ з посиланням на джерела у Федеральній авіаційній адміністрації, літак впав у важкодоступній місцевості - рятувальникам на всюдиходах знадобилася допомога вертольота, щоб знайти місце падіння повітряного судна.

Літак піднявся в повітря з аеропорту міста Вічита Фолз (штат Техас). Пункт призначення на даний момент залишається нез’ясованим. На борту літака перебували семеро осіб. Джерело місцевих ЗМІ у Федеральній авіаційній адміністрації стверджує, що політний лист не був заповнений пілотом.

За попередніми даними, причиною катастрофи міг стати погодний чинник - у момент катастрофи йшов дощ, гримів грім і спостерігався туман.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня недалеко від аеропорту Блюграсс у місті Лексингтон впав літак, на борту якого перебували 47 пасажирів і троє членів екіпажа. Вижила тільки одна людина - другий пілот