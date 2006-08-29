Європейський Союз має ознаки захворювання

Міністр у європейських справах Франції Катерін КОЛОННА заявляє, що функціонування ЄС викликає занепокоєння.

Як передає “Франс Пресс”, про це вона сказала сьогодні в Парижі на щорічній конференції послів.

“Функціонування Союзу ... викликає занепокоєння”, - цитує К.КОЛОННУ “Франс-Пресс”.

За її словами, ЄС має ознаки “захворювання на апатію, загальну втому”, що не передбачає нічого гарного для його майбутніх можливостей відповідати на очікування людей.

За словами французького міністра закордонних справ, необхідно докласти значних зусиль задля того, щоб уникнути ризику послаблення європейської конструкції.

К.КОЛОННА, зокрема, висловила жаль з приводу занадто тривалого процесу прийняття рішень в ЄС.

“Чи може Європейський Союз продовжувати тривалий час ухвалювати рішення в такому темпі? Чи може ЄС взагалі ще приймати рішучі рішення?”, - запитала К.КОЛОННА.

Крім того, французькій міністр піддала критиці ставлення ЄС до розширення.

“Розширення модифікує саму природу європейського проекту, у той час як деякі продовжують вважати, що можна зберігати ту саму європейську конструкцію у процесі збільшення кількості членів ЄС”, - зазначила міністр.

У зв’язку з цим французькій міністр висловила переконання, що ЄС повинен прагнути досягати більшого впливу на глобальні процеси і віддавати перевагу не маленьким і незначним питанням, а серйозним питанням, які торкаються всього людства.