Дівчина, що втекла від викрадача, не хоче бачити батьків (фото)

Наташа Кампуш, яка втекла від викрадача-педофіла після вісьмох років ув`язнення, боїться батьків, повідомляє Independent.

Наразі реабілітацією 18-річної дівчини займаються психологи. Вони наполягли на тому, щоб місце перебування Наташі не було відоме ні пресі, ні її батькам, які бачили свою доньку лише один раз з моменту її появи. Жодній сучасній фотографії викраденої дівчини журналістам зробити не вдалося.

Психологи пояснили, що Наташа зараз не вірить нікому з дорослих, навіть своїм батькам, і боїться їх. Цей страх часто виникає у викрадених дітей після тривалого періоду ув`язнення.

Тим часом, батьки Наташі, які взяли розлучення невдовзі після її викрадання, дуже засмучені неможливістю бачити доньку.

Нагадаємо, що 23 серпня до вікна одного з приватних будинків на околиці Відня постукала молода бліда дівчина, яка запевняла, що вона є Наташею Кампуш, викраденою вісім років тому. Тест ДНК підтвердив цю заяву.

З 10-річного віку Наташа перебувала в маленькій кімнаті, куди її помістив викрадач - педофіл Вольфган Піклопіл.

Він забезпечував свою маленьку рабиню всім необхідним, проте ніколи не дозволяв виходити назовні. Коли Наташа виросла, інтерес викрадача до неї слабшав. Він став стежити за своєю жертвою не так уважно, і одного разу їй вдалося втекти.

Після втечі своєї полонянки, Піклопіл покінчив життя самогубством, кинувшись під поїзд. Як повідомили психологи, дізнавшись про це, Наташа розплакалася. Доктори вважають, що у дівчинки явно спостерігається "стокгольмський синдром".

Наташа передала через свого психіатра Макса Фрідріха лист, де виклала враження останніх років життя, передає Times. За словами 18-річної Кампуш, вона шкодує про те, що Піклопіл наклав на себе руки після її втечі. "Я не вважаю, що з його боку це був правильний крок. Ця людина складала велику частину мого життя", пише Наташа.

Дівчина, що втекла, відзначає, що її юність "відрізнялася" від тієї, яка буває у звичайних дітей, проте вона не вважає, що щось "пропустила" в житті. "Я не почала палити і не потрапила в погану компанію", - повідомляє в листі Наташа Кампуш.

Про 44-річного викрадача Вольфгана Піклопіла дівчина пише, що він її іноді бив, але також і "підтримував" всі ці роки. Кампуш стверджує, що цілком могла впоратися з самотністю: вона вела господарство, готувала їсти, читала або дивилася телевізор.

За даними австрійських журналістів, вперше Наташа Кампуш провела вихідні в компанії однолітків. Поки невідомо, чи були це її колишні друзі, чи вона тільки тепер з ними познайомилася. Наголошується, що дівчина "жваво розмовляла" в новій компанії.

Лента.ру