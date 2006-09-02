Кубинське телебачення знову показало Фіделя Кастро (фото)

Кубинське телебачення у п`ятницю показало Фіделя Кастро, який наразі одужує, повідомляє AFP.

На відеозаписі, зробленому вранці 1 вересня, показана зустріч кубинського лідера з президентом Венесуели. Уго Чавес у п`ятницю вранці відвідав Кастро в лікарні, де кубинський лідер відновлюється після зробленої йому 31 липня операції на кишечнику.

Після операції вся інформація про стан здоров`я кубинського лідера була суворо засекречена. В американських ЗМІ на початку серпня з`явилася інформація, що Фіделя Кастро вже немає серед живих.

Проте в день свого 80-річчя - 13 серпня 2006 року - Фідель Кастро вперше після операції з`явився в телеефірі. Тоді кубинське телебачення продемонструвало відеозапис, на якому Фідель, лежачи на лікарняному ліжку, приймає привітання з 80-річчям від Уго Чавеса. На цій плівці Кастро виглядав сильно слабим, важко вимовляв і ледве міг підняти голову з подушки.

На новому відеозаписі - що стала другою після операції появою в телеефірі - Кастро виглядає таким помітно зміцнілим, сидить за столом і жваво розмовляє з Чавесом.

Президент Венесуели зробив короткострокову зупинку на Кубі, повертаючись з 10-денної поїздки країнами Близького Сходу і Південно-Східної Азії.

Лента.ру