Серед жертв авіакатастрофи в Ірані 11 дітей

Серед жертв авіакатастрофи літака Ту-154, що сталася напередодні в іранському місті Мешхед, - одинадцять дітей віком від 2 до 12 років.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство "Фарс". У даний час проходить упізнання загиблих, яке вкрай ускладнене через те, що тіла сильно обгоріли. На даний момент упізнано лише 4 із 28 загиблих.

На місці події працюють експерти. Згідно з інформацією, фахівці намагаються встановити причину сильної пожежі, що сталася в центральній частині фюзеляжу, ближче до носової частини літака. Як повідомив журналістам представник іранської авіакомпанії, спалах - з розряду явищ, що важко пояснити, оскільки паливо знаходиться в крилах і хвостовій частині літака.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що знаходився в лізингу в іранської авіакомпанії "Іран ейртур", здійснив у п`ятницю аварійну посадку в аеропорту міста Мешхед. При приземленні в лайнера сталося руйнування переднього шасі, він залишив злітно-посадочну смугу, після чого загорівся. Влада підтверджує інформацію про загибель 28 осіб, повідомляючи при цьому, що декілька потерпілих перебувають у лікарнях Мешхеда в критичному стані. Отримали поранення й отруїлися чадним газом 43 людей. Ніхто з членів екіпажа не постраждав. Всього на борту знаходилося 147 осіб.