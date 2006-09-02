Кувейтська газета розкрила план перевороту в Лівані

Кувейтська газета al-Rai al-Am стверджує з посиланням на високопоставлених арабських дипломатів, що Сирія розробила план повалення уряду Лівану, який очолює прем`єр-міністр Фуад Синіора, повідомляє ізраїльська газета Yediot Ahronot.

За даними al-Rai al-Am, виконання плану покладене на екстремістське угруповання "Хезбалла" і ліванського генерала Мішеля Ауна, який очолює християнський парламентський блок і є союзником "Хезбалли".

"Кінцева мета плану - включити Ліван у вісь Іран-Сірія", - пише al-Rai al-Am.

Ізраїль і США звинувачують сирійську владу у фінансовій та військовій допомозі "Хезбаллі". У п`ятницю генеральний секретар ООН Кофі Аннан за підсумками переговорів з сирійським президентом Башаром Асадом заявив, що Сирія погодилася підтримати ембарго на постачання зброї ліванським бойовикам і організувати спільне з ліванською армією патрулювання ливано-сирійського кордону.

Уряд Ізраїлю висловив сумнів у тому, що сирійська влада припинять підтримку "Хезбалли". "Сирія залишається притулком для терористів", - заявили в ізраїльському уряді.

Лента.ру