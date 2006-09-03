Ізраїль готується до війни

Ізраїль готується до можливої війни з Іраном і Сирією.

Як повідомляє Lenta.ru, про це пише британська газета The Sunday Times з посиланням на власні джерела в уряді і військових відомствах Ізраїлю.

Як стверджують джерела, протистояння з бойовиками ліванського угруповання "Хезбалла" змусило Ізраїль серйозно переглянути стратегію захисту держави. У результаті військові прийшли до висновку, що Армія оборони Ізраїлю повинна приділяти набагато більше уваги погрозам, що стосуються двох "близькосхідних спонсорів тероризму", чим загрозі з боку палестинських бойовиків у секторі Газа і на західному березі Йордану. Нагадаємо, що ЦАХАЛ вже не раз звинувачував Іран і Сирію в фінансуванні і озброєнні "Хезбалли" і палестинських угруповань.

Крім того, міністерство оборони Ізраїлю вважає, що розвиток іранської ядерної програми досяг необоротної стадії. "У минулому ми готувалися до окремих бомбардувань ядерних об`єктів Ірану. Проте зараз, особливо після війни з Ліваном, очевидно, що нам слід готуватися до повномасштабної війни з Іраном, в яку як союзник буде залучена і Сирія", - заявило виданню джерело у військовому відомстві Ізраїлю.

Чиновник також нагадав про угоду про військову співпрацю, яку уклали Іран і Сирія 15 червня нинішнього року.

У зв`язку з можливою загрозою в ізраїльській армії вже створено новий піхотний спецпідрозділ під назвою "Кфір" - найчисельніший в ЦАХАЛ. "`Кфір" може протистояти загонам сирійських командос, які вважаються потужнішими ніж підрозділи `Хезбалли`", - заявило джерело у військовому відомстві Ізраїлю.