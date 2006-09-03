В Іраку заарештували заступника лідера Аль-Каєди

Назвали ім`я заарештованої в Іраку людини "номер 2" у місцевому осередку "Аль-Каєди". Як повідомив радник з національної безпеки при уряді Іраку Моувафак аль-Рубаї, друге за важливостю місце в організації після її лідера займав Хамед Джума Фарід аль-Саєді, відомий також як Абу Хумам або Абу Рана. Він був заарештований кілька днів тому. За даними іракської влади, спійманий терорист безпосередньо причетний до вибуху шиїтської мечеті у м. Самарра в лютому 2006 р. Ця атака спровокувала хвилю насильства на релігійному підгрунті, яка не стихає досі. Представник уряду Іраку заявив, що аль-Саєді пов`язаний з Хайтамом аль-Бадрі - організатором терористичної атаки.

Аль-Рубаї повідомив, що іракська влада одержала інформацію про місцезнаходження аль-Саєді після того, як в результаті спецоперації американських сил на північ від Багдада 7 червня 2006р. було знищено тодішнього лідера "Аль-Каєди" в Іраку Абу Мусаба аз-Заркаві. Згідно даних, якими володіли іракські спецслужби, аль-Саєді перебрався на північ від Багдада і здійснював свою діяльність в районі Баакуби, там же, де було вбито аз-Заркаві.

Після усунення А.М.аз-Заркаві іракське крило "Аль-Каєди" очолив Аба Хамза аль-Мухаджер, відомий також як Абу Айюб аль-Масрі. "Аль-Саєді здійснював політику "Аль-Каєди" в Іраку і виконував накази аз-Заркаві про розпалювання міжконфесійного насильства, намагаючись спровокувати громадянську війну між шиїтами і сунітами, але свої бажання їм здійснити не вдалося", - заявив аль-Рубаї. За його словами, аль-Саєді дав у ході допитів свідчення, які дозволили затримати або знищити ще 11 чоловік, що ймовірно входять до керівництва терористичної мережі, а також дев`ять менш високопоставлених її членів, передає (С) Associated Press.

РБК