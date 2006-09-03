Броньований ”папамобіль” пішов з молотка (фото)

Броньований шестиколісний автомобіль, яким Папа Римський Іоанн Павло II користувався під час візиту до Великої Британії у 1982 році, продано з аукціону, повідомляє ВВС News.

На торгах, проведених аукціонним будинком Thomson Roddick у суботу в шотландському графстві Дамфріс (Dumfries), "папамобіль" пішов з молотка за 37 тисяч фунтів стерлінгів (70 тисяч доларів США).

Автомашину придбав покупець з Ірландії, який побажав зберегти своє ім`я в таємниці. Ціна, яку новий власник заплатив за "папамобіль", значно перевищила очікування організаторів аукціону, що розраховували виручити за машину не більше 20 тисяч фунтів стерлінгів (38,1 тисяча доларів США).

Броньований "папамобіль", вага якого складає 24 тонни, був спеціально виготовлений до візиту Іоанна Павла II до Великої Британії компанією British Leyland. Пробіг унікальної автомашини з 1982 року склав 11 тисяч миль (18 тисяч кілометрів). Після завершення візиту Папи Римського до Великої Британії автомобіль придбав приватний колекціонер. На торгах автомашину виставили після того, як її попередній власник помер.

Лента.ру