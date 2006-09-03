У Москві міліція розігнала пікет пам’яті жертв бесланської трагедії
18:36, 03 вересня 2006Світ
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Затримано 13 учасників
У центрі Москви міліція розігнала несанкціонований пікет пам’яті жертв бесланської трагедії й затримала 13 учасників, передає радіо "Свобода".
Сьогодні – другі роковини штурму захопленої повстанцями школи в місті Беслані в Північній Осетії на російському Північному Кавказі. Штурм закінчився загибеллю понад 330 заручників.
У сьогоднішній акції перед головним приміщенням Федеральної служби безпеки Росії на Луб’янці в Москві взяли участь близько ста осіб. Правозахисники тримали гасла з вимогами оприлюднити «всю правду» про Беслан.
В інших місцях Росії, серед того і в Північній Осетії, вшанування пам’яті загиблих відбулися без пригод.
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