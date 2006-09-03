У Москві міліція розігнала пікет пам’яті жертв бесланської трагедії

У центрі Москви міліція розігнала несанкціонований пікет пам’яті жертв бесланської трагедії й затримала 13 учасників, передає радіо "Свобода".

Сьогодні – другі роковини штурму захопленої повстанцями школи в місті Беслані в Північній Осетії на російському Північному Кавказі. Штурм закінчився загибеллю понад 330 заручників.

У сьогоднішній акції перед головним приміщенням Федеральної служби безпеки Росії на Луб’янці в Москві взяли участь близько ста осіб. Правозахисники тримали гасла з вимогами оприлюднити «всю правду» про Беслан.

В інших місцях Росії, серед того і в Північній Осетії, вшанування пам’яті загиблих відбулися без пригод.