У Південній Осетії збито вертоліт з міністром оборони Грузії на борту

Суперечлива інформація про те, що сьогодні на території Південної Осетії було збито грузинський вертоліт, знайшла своє підтвердження. Виявилося, що на його борту перебував міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ.

Як повідомив журналістам сам міністр, в результаті інциденту він не постраждав. Вертоліт після обстрілу і пошкодження протягом 15 хвилин пересувався в режимі падіння і лише досвід пілота дозволив членам екіпажу благополучно приземлитися.

І.ОКРУАШВІЛІ повідомив, що інцидент стався, коли вертоліт з міністром і заступником начальника Генштабу Грузії перебував на перевалі поблизу Сачхере. Вертоліт з Тбілісі прямував до західної Грузії на базу в Сенакі.

"Це були осетинські озброєні бандформування. Осетинська сторона звикла робити заяви про те, що грузинські вертольоти нібито порушують повітряне простори так званої Південної Осетії. Такого повітряного простору в природі не існує", - сказав І.ОКРУАШВІЛІ.

За його словами, "всі мають знати, що скоро цьому буде покладено край".

"Це вже не перший випадок, коли по нашому вертольоту відкривають вогонь. Кілька днів тому мав місце аналогічний випадок і глава МВС це коментував", - сказав І.ОКРУАШВІЛІ.

Південноосетинська сторона першою повідомила про збитий грузинський вертоліт. "В неділю близько 15.40 було порушено повітряний простір Республіки Південна Осетія вертольотом міністерства внутрішніх справ Грузії. На неодноразові пропозиції сісти, або змінити маршрут, пілоти вертольоту не реагували. Оскільки порушення повітряного простору Південної Осетії з боку Грузії набули масовий характер, було ухвалено рішення збити вертоліт", - повідомила кореспонденту РІА «Новости» голова республіканського комітету інформації та друку Ірина ГАГЛОЄВА.

За її словами, про інцидент повідомлено представникам ОБСЄ, а також російським миротворцям.

Грузинська сторона деякий час заперечувала факт інциденту.