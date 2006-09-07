Том Круз уперше продемонстрував свою доньку (фото)

Том Круз і Кеті Холмс вперше продемонстрували свою доньку. Дебют маленької Сурі відбувся у випуску вечірніх новин на телеканалі CBS. Ведуча програми Кеті Курік представила декілька фотографій зі свіжого номера журналу Vanity Fair, на яких дівчинка зображена невдовзі після народження разом з матір`ю і у віці декількох місяців з обома батьками.

Таким чином, ця фотосесія розвіяла чутки, що циркулювали з тієї миті, як було оголошено про народження першої біологічної дитини Тома Круза. Висловлювалися припущення, що таке наполегливе небажання знаменитих батьків продемонструвати доньку пояснюється або тяжкою хворобою дівчинки, або навіть тим, що її просто не існує.

Як стверджують власники Vanity Fair, фотографи надали журналу зображення Сурі абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, що Кеті Холмс народила доньку 18 квітня 2006 року.

Лента.ру