На кордонах Лівану ізраїльтян змінять німці

Ізраїль у четвер увечері зняв блокаду Лівану, передавши багатонаціональним силам контроль над морськими і повітряними кордонами країни.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив заступник прес-секретаря МЗС Ізраїлю Едді ШАПІРА.

За дотриманням ембарго на постачання зброї ліванському руху "Хезболла" в міжнародному аеропорту Бейрута спостерігатиме група німецьких митників і поліцейських. Таке ж завдання стоїть перед загоном кораблів ВМС Німеччини, який в найближчі два тижні має приступити до патрулювання вздовж узбережжя Лівану.

До їхнього прибуття контролювати рух суден в ліванських водах будуть італійські, французькі, британські і грецькі моряки, що входять до складу Тимчасових сил ООН в Лівані.

Морська і повітряна блокада діяла впродовж понад півтора місяців, з перших днів ліванської кампанії, і залишалися чинною, незважаючи на припинення вогню в зоні конфлікту.