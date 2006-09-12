Литовський прем’єр закликає ЄС залишити Україні шанс

Прем’єр-міністр Литви Гедімінас КІРКІЛАС закликає Європейський Союз залишити для України перспективу членства в цій організації, а також виявляти більшу солідарність у переговорах із Росією.

Як передає BBC, Г.КІРКІЛАС наголосив, що договір між Євросоюзом і Росією має стати частиною ширшої європейської стратегії налагодження тісних взаємин із його східними сусідами, підтримавши у такий спосіб позицію Польщі щодо майбутнього членства у ЄС України і Туреччини.

Прем’єр-міністр Литви заявив, що Євросоюз повинен підтримати українського прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА, серйозно поставившись до його заяви про приєднання України до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ відвідає Брюссель для участі в засіданні Ради зі співробітництва “Україна-ЄС”.