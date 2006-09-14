У туркменській в`язниці померла журналістка ”Радіо Свобода” (фото)

У Туркменії померла у в`язниці кореспондент "Радіо Свобода" Огульсапар Мурадова, повідомляє радіостанція. 58-річна журналістка була заарештована в червні, в серпні її засудили на шість років ув`язнення за звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів. А у четвер родичів Мурадової викликали в морг для офіційного впізнання. Причина смерті наразі невідома.

Міжнародні правозахисники неодноразово висловлювали граничне занепокоєння долею Мурадової. За даними правозахисників, туркменські слідчі застосовували до неї психотропні засоби, намагаючись змусити її признатися в "підривній діяльності". Адвокатів до співробітниці "Радіо Свобода" не допускали.

Лента.ру